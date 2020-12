Rugby : Agen-Brive, un premier barrage pour le maintien en Top 14

Tous les brivistes n'ont qu'un seul mot à la bouche cette semaine : "relancer notre saison". Le coach Jeremy Davidson le disait même, en conférence de presse d'avant-match, cette rencontre doit être la rencontre-déclic. Une victoire permettrait d'enfin donner le sourire aux Coujous.

De bonnes armes à disposition du CAB

Car le CAB ne va pas à la guerre sans armes. "On a les armes, après il faut les mettre en application" estime l'expérimenté troisième ligne Saïd Hirèche. Le capitaine briviste a donné quelques indications sur les choses à ne pas faire, c'est-à-dire d'abord ne pas être indiscipliné.

"Tu ne peux pas te permettre de passer une moitié de match à 13 ou 14 contre 15".

Ce qui risque d'être dur face à une des équipes les plus destructrices du championnat. "Il ont un gros jeu" résume Saïd Hirèche, "avec beaucoup d'engagement." Contre Toulouse la semaine dernière, les agenais ont d'ailleurs causé deux essais de pénalité en faveur des toulousains. Enfin, du côté briviste, un essai de pénalité a été encaissé face aux Rochelais.

à lire aussi Top 14 : défaite logique du CA Brive chez le leader rochelais - RÉACTIONS

Clore de bonne manière la première partie de saison

Il reste quelques matchs avant la fin de la première partie de la saison 2020/2021. Alors, pour le CA Brive, face à la lanterne rouge, les joueurs seraient fort inspirés de l'emporter. "On ne peut pas se dire que c'est le commencement et qu'il reste des matchs" insiste l'irlandais Stuart Olding. "On doit gagner ce match et les autres pour construire." Ils profiteront des retours de l'Argentin Alex Muller à l'aile et de l'ouvreur Enzo Hervé.Conscients qu'ils ont déjà grillés leur cartouches, les Corréziens doivent l'emporter. Mais prudence : la dernière victoire des Agenais en Top 14, c'était....face à Brive, le 22 février 2020. Les Lot-et-Garonnais l'avaient emporté 30 à 16.

La composition du CA Brive face au SU Agen

La composition du SU Agen face au CA Brive