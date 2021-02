"C'est cuit" : les clubs de rugby amateur ont fait une croix sur la fin de saison

Le rugby amateur est complètement à l'arrêt depuis de nombreuses semaines. Le bureau de la FFR a annoncé il y a quelques jours qu'il prendrait une décision définitive concernant l'avenir des compétitions le 26 février prochain. "Il s’agit de la date limite au-delà de laquelle la FFR estime ne plus pouvoir tenir un calendrier de compétitions cohérent et respectueux de l’équité sportive."

Laurent Carrère : "Aucun espoir"

Dans les faits, le monde amateur a déjà fait le deuil de cette saison 2020-2021. "Il n'y aucun espoir, il n'y a plus de suspense. On se dirige à 120% sur une saison blanche. C'est une certitude. Je ne vois pas comment la situation sanitaire s'améliorerait de façon magique en 15 jours", avance Laurent Carrère, le président du club de Tournefeuille en Haute-Garonne.

On s'organise avec les clubs voisins

Les clubs, et notamment Tournefeuille, pense donc déjà à la suite : "On a déjà préparé le plan B. Avec six ou sept clubs de la banlieue toulousaine, on s'est dit qu'on se ferait quelques matches amicaux le dimanche si on peut reprendre en mai ou en juin. Pour retrouver un peu de convivialité. C'est déjà prévu avec les clubs aux alentours."

Même perception des semaines à venir du côté du SCA Pamiers en Ariège : "Avec Graulhet, Lavaur, Mazamet on essaiera de faire un challenge pour faire jouer un peu les joueurs et essayer de le pérenniser. Quand on a compris début janvier qu'on ne reprendrait pas, on s'est tous mis d'accord", explique Jean-Philippe Sannac le président du Club.

Un président ariégeois qui est inquiet pour les mois à venir : "On arrive sur les beaux jours, ce serait bien de retrouver un peu de public, de ramener les gens au stade. C'est ce qui me fait le plus peur. On s'habitue à ne plus aller au stade le dimanche. Les gens prennent d'autres habitudes. Ils sont moins impliqués. La reprise en septembre me fait peur. Je ne sais pas si la question sanitaire sera réglée. C'est compliqué. On ne sait pas où on va et je me fais vraiment du souci même pour l'année prochaine."