Rugby amateur : l'entraîneur de Saint-André-de-Cubzac sauve la vie d'un supporter béarnais en plein match

En plein match de phases finales, Jonathan Laskowski a quitté son banc pour porter secours à un supporter du RC Béarnais. Et a réussi à éviter le pire. Son témoignage.

La tension est à son comble dimanche dans ce 32ème de finale de première série à Ychoux dans les Landes entre Salies-Sauveterre et Saint-André-de-Cubzac séparés d'un petit point au score (10-11).

"Le match était tendu, rapporte Jonathan Laskowski, on entendait les spectateurs crier dans tous les sens. Mais un cri m'a semblé sortir un peu du contexte. Etant pompier volontaire, je me suis retourné et j'ai vu derrière nous que ça s'agitait un petit peu et qu'une personne était au sol. J'ai aussitôt sauté la main courante pour me précipiter dans les tribunes et j'ai pris en charge ce monsieur qui avait fait un malaise.

On a perdu un match mais sauvé une vie — Jonathan Laskowski

Il était en arrêt cardiaque, j'ai commencé à faire un massage. Puis deux pompiers volontaires qui étaient sur place, m'ont rejoint après être allé chercher un défibrillateur. Après deux tentatives, on a stabilisé son rythme cardiaque jusqu'à l'arrivée des pompiers et du SAMU."

L'entraîneur girondin assure ne pas avoir hésité une seule seconde. "C'est un automatisme, on ne réfléchit pas, on est dans l'instant. Ça s'est donc fait instinctivement, la personne apparemment va bien, j'en suis très content. J'ai reçu beaucoup de messages de remerciements, j'en suis très flatté mais je n'ai fait que mon devoir de pompier.

De quoi atténuer la déception de la défaite (15-11) et de l'élimination. "C'est sur qu'on relativise. En rentrant, on se dit qu'on a perdu un match mais sauvé une vie. Les valeurs du rugby sont là et je suis fier de pouvoir montrer cette image".