Rugby: Ambition, engagement et passion, le crédo du nouveau président de l'ASM

Comme son prédécesseur Eric de Cromières, le nouveau président de l'ASM Clermont Auvergne a fait une école de commerce et comme lui est un des hauts cadres de la société Michelin. La comparaison s'arrête là. Contrairement à l'ancien président décédé il y a quelques jours, il n'a jamais pratiqué le rugby. A 61 ans ce père de famille de trois enfants marié à une suédoise a en revanche touché à de nombreuses disciplines sportives. Avant de se présenter à la presse Jean-Michel Guillon en préambule a rendu un hommage appuyé à son prédécesseur. " Jusqu'au bout Eric à été un combattant exemplaire contre la maladie, j'espère trouver autant de combativité chez les joueurs. Ces derniers jours encore il était à fond pour défendre les dossiers chauds." Par égard pour lui il ne veut pas encore évoquer en détails ce que sera sa présidence. Jean-Michel Guillon prévient toutefois qu'il ne sera pas un président médiatique et que par conséquent on ne le verra pas beaucoup sur les plateaux de télévision et dans les studios de radio. Il mesure en revanche l'ampleur de sa nouvelle tâche. " Quand vous êtes nommé président du club, tous les supporters vous accrochent et vous disent, président la coupe d'Europe on en rêve c'est pour quand? ça c'est la performance . Si on rentre dans ce type de poste sans avoir cette notion de performance en tête et bien derrière tout s'en va. Donc le premier point pour moi c'est de se dire il faut une équipe élargie (et pas simplement sur le plan sportif ) qui joue ce collectif et qui soit là au top, il n'y a pas de discussion." Deuxième point et cela fait partie de notre ADN, les joueurs et leur développement sont une priorité. Notre objectif a toujours été d'avoir 50% des joueurs qui sortent du centre de formation. Enfin ce sont les valeurs basées sur l'engagement, sur la passion et sur la résilience qui sont essentielles. Mon rôle c'est de pouvoir être le garant de ces valeurs et faire en sorte que tous dans le club les incarnent."

Jean-Michel Guillon le nouveau président de l'ASM Clermont Auvergne sur la pelouse du stade Michelin © Radio France - Jean-Pierre de Mongelas