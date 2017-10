Rugby : Anthony Belleau appelé chez les Bleus

Grande première pour le numéro 10 du RC Toulon. Le jeune Anthony Belleau (21 ans) fait partie du groupe pour affronter la Nouvelle-Zélande le 11 mars au Stade de France. Les toulonnais Guilhem Guirado, François Trinh-Duc, Mathieu Bastareaud et Romain Taofifenua sont également appelés par Guy Noves.

Après un très bon début de saison avec le RCT, la première sélection en Bleu d'Anthony Belleau était attendue. Le demi d'ouverture fera donc bien la préparation pour le premier Test Match d'automne face à la Nouvelle-Zélande. À 21 ans c'est une grande première pour le demi d'ouverture originaire de Monflanquin, arrivé sur la Rade en 2014.

Titulaire face aux Blacks ?

La très grave blessure du Clermontois Camille Lopez le week-end dernier a rebattu les cartes. Titulaire incontournable au poste d'ouvreur pour Guy Noves il va falloir lui trouver un remplaçant pour au moins six mois. Anthony Belleau pourrait avoir la confiance du sélectionneur et débuter face aux All-Blacks le 11 novembre. Ce qui serait un signe fort. Autre option, privilégier l'expérience de François Trinh-Duc et lancer Belleau face à ces mêmes Blacks trois jours plus tard à Lyon dans une confrontation entre deux équipes bis.

Le grand retour de "Basta"

Convoqué lors du dernier Tournoi des six nations, Mathieu Bastareaud (29 ans, 39 sélections) n'avait finalement pas été sélectionné. Sa dernière cape en Bleu remonte au quart de finale de la coupe du monde 2015 et à la déroute face à la Nouvelle-Zélande 62-13. Bombardé capitaine à Toulon depuis le début de la saison, le centre aura sans doute à cœur de montrer qu'il peut s'inscrire dans la durée en équipe de France.

"Mathieu actuellement a l'air bien dans sa tête, il a fait des progrès dans certains secteurs et est performant globalement 80% du temps. Il revient naturellement" - Guy Novès, sélectionneur du XV de France

Hugo Bonneval fait lui partie des 14 joueurs amenés à préparer le second Test Match face aux All Blacks le 14 novembre.