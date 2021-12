Rugby: Anthony Belleau sera le prochain ouvreur de l'ASM

Il aurait signé son contrat vendredi dernier. Un contrat de trois ans qui fait d'Anthony Belleau le nouvel ouvreur de l'ASM pour les saisons à venir. Tout sauf une surprise tant son nom revenait en permanence, Anthony Belleau sera donc le nouvel ouvreur clermontois pour les prochaines saisons.

Un joueur d'expérience même s'il est encore jeune, il aura 26 ans quand il portera le maillot jaune et bleu. Il a déjà disputé 80 matches de Top 14 et 13 de Coupe d'Europe. Après avoir été formé à Agen, il joue depuis six ans au RC Toulon. Il était notamment de la finale de 2017 remportée par l'ASM face aux toulonnais. Anthony Belleau compte également 12 sélections en équipe de France.

Il arrive au même âge qu'avait Camille Lopez quand il s'est engagé à Clermont mais avec l'expérience du très haut niveau en plus. Petit avantage tout de même pour le club, Anthony Belleau ne semble plus une option pour le XV de France, barré par de plus jeunes ouvreurs, il devrait donc être totalement disponible pour l'ASM. Et il présente l'avantage d'être JIFF (Joueur Issu de la Formation Française), un élément devenu essentiel pour composer un groupe.

Anthony Belleau est la première recrue de la reconstruction de l'équipe clermontoise. Le chantier reste ouvert mais c'est une pierre importante du futur édifice qui est posée. Et son recrutement permet de libérer Camille Lopez, qui avait demander à partir, à priori pour Bayonne.