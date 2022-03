Rugby : Antoine Dupont élu meilleur joueur du Tournoi des Six Nations, cinq Toulousains dans le XV idéal

Sans surprise, le demi de mêlée star du XV de France a été désigné Joueur du Tournoi des Six Nations 2022 par le comité des Six Nations. Il était nominé par des médias des pays participants à la compétition aux côtés de son compatriote Gregory Aldritt et de l'Irlandais Josh van der Flier.