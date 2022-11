Rugby : Antoine Dupont fait appel de sa suspension de quatre semaines

Plus d'une semaine après l'annonce de sa sanction, on apprend que le demi de mêlée et capitaine du XV de France Antoine Dupont a fait appel de la durée de sa suspension de quatre semaines après son carton rouge reçu contre l'Afrique du Sud (30-26) le 12 novembre à Marseille.

"Le demi de mêlée français Antoine Dupont a déposé un recours" et l'"appel porte sur la durée de la suspension", informe Autumn Nations Series dans un communiqué publié samedi soir.

Antoine Dupont "assistera à l'audience d'appel devant un comité indépendant". L'audience se déroulera par visioconférence ce lundi soir.

Le Toulousain avait été exclu pour avoir déstabilisé en l'air l'ailier sud-africain Cheslin Kolbe. Une faute passible en théorie de huit semaines de suspension, mais réduite de moitié en raison de son casier vierge et de ses excuses.

Dupont a déjà manqué France-Japon le 20 novembre au Stadium de Toulouse et ne sera pas à Lyon pour le déplacement du Stade Toulousain ce dimanche, à cause de sa suspension. Si celle-ci est maintenue à quatre semaines, il manquera aussi la réception de Perpignan le 3 décembre en TOP 14 et la première journée de Coupe d'Europe sur la pelouse du Munster le 11 décembre.