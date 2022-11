Rugby : Antoine Dupont suspendu quatre semaines

C'était le premier carton rouge d'Antoine Dupont en carrière. Lors du deuxième match de la tournée d'automne face à l'Afrique du Sud le samedi 12 novembre, remporté par les Bleus (30-26), le capitaine des Bleus écope d'un carton rouge à la 48e minute pour une charge en l'air sur son ancien coéquipier en club, Cheslin Kolbe. L'arrière des Springboks retombe sur la tête, il se relèvera sans difficulté.

La commission indépendante convoquée ce mercredi a prononcé sa sanction ce mercredi 16 novembre. Le numéro 9 du Stade Toulousain et du XV de France est suspendu quatre semaines. Elle a pris en compte les remords et le casier vierge du joueur pour réduire une sanction qu'elle estimait au départ à huit semaines. Il manquera donc le match face au Japon ce dimanche, mais également deux journées de Top 14 face à Lyon et Perpignan et les débuts en Coupe d'Europe au Munster. Antoine Dupont peut faire appel de cette décision pour réduire la sanction, sinon on ne le reverra que pour la deuxième journée de Champions Cup le 18 décembre face à Sale à Ernest-Wallon.

Ce dimanche 20 novembre, le XV de France conclut sa tournée d'automne au Stadium de Toulouse en affrontant le Japon . Le public toulousain ne verra ni Antoine Dupont, suspendu, ni Cyril Baille, blessé, ni Thibaud Flament, victime d'une commotion le weekend dernier.