Top 14 : Antoine Hastoy va quitter la Section Paloise à la fin de la saison

Le joueur de rugby Antoine Hastoy vit sa dernière saison au sein de la Section Paloise, a annoncé le club ce mardi 14 septembre. Le demi d'ouverture quittera les Béarnais après plus de dix années passées avec le maillot Vert et Blanc.

Coup de tonnerre à la Section Paloise : Antoine Hastoy, un des cadres de l'équipe, va quitter les Verts et Blancs. C'est le club qui l'a annoncé ce mardi 14 septembre. Le demi d'ouverture vit sa dernière saison à la Section avant de partir pour donner une nouvelle orientation à sa carrière.

Cette décision a été difficile à prendre et j'espère qu'elle sera comprise de tous

Antoine Hastoy

Formé à la Section Paloise, Antoine Hastoy aura passé onze ans sous le maillot Vert et Blanc. Il était devenu le chef d'orchestre de l'équipe, notamment en se classant troisième meilleur réalisateur du championnat de Top 14 la saison dernière, en inscrivant en tout 280 points. Une prestation qui lui avait valu sa toute première sélection avec le XV de France cet été 2021, il avait participé à la tournée d'Australie avec les Bleus.

"Cette décision a été difficile à prendre et j'espère qu'elle sera comprise de tous" détaille le joueur dans le communiqué de la Section. "Le club m'a beaucoup apporté. Aujourd'hui je ressens le besoin d'un autre défi et pour franchir ce nouveau cap, il me faut sortir de ma zone de confort". Le manager de la Section, lui, se dit déçu mais explique respecter le choix d'Antoine Hastoy. Cette annonce intervient au lendemain de celle du départ du troisième ligne Giovanni Habel-Küffner pour le Stade Français.