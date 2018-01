Le demi de mêlée Morgan Parra a été retenu jeudi par le nouveau sélectionneur du XV de France, Jacques Brunel, pour préparer le Tournoi des Six Nations, plus de deux ans après sa dernière sélection. Matthieu Jalibert a été appelé pour la première fois à 19 ans.

Il est de retour. La dernière cape de Morgan Parra - joueur de Clermont (29 ans, 66 sél.) - remonte au 17 octobre 2015 et la déroute des Bleus en quarts de finale de la Coupe du monde face à la Nouvelle-Zélande (13-62).

Première pour Jalibert, pas de Trinh-Duc ni de Picamoles

Le choix de la jeunesse. Pour sa première liste depuis sa prise de fonctions le 27 décembre en remplacement de Guy Novès, Jacques Brunel a également retenu le jeune ouvreur de Bordeaux-Bègles Matthieu Jalibert (19 ans, 0 sél.) et Anthony Belleau (21. ans, 2 sél.) au poste de numéro 10.

Le nouveau sélectionneur a par ailleurs retenu outre Jalibert plusieurs autres non capés : les piliers Danny Priso et Cedate Gomes Sa, le deuxième ligne Félix Lambey et le numéro 8 Marco Tauleigne. A la différence de Jalibert, ils avaient déjà été convoqués pour un rassemblement du XV de France.

Figure également dans cette liste de 32 le centre Mathieu Bastareaud. D'autres joueurs font leur retour, comme les arrières Brice Dulin, Geoffrey Palis et Benjamin Fall.

En revanche, l'ouvreur François Trinh-Duc et le numéro 8 Louis Picamoles n'ont pas été convoqués. Deux éléments expérimentés non retenus au nom de la politique de l'homme en forme prônée par Brunel.

Le XV de France, qui reste sur cinq défaites et un nul en test-matches, entame le Tournoi 2018 le 3 février contre l'Irlande au Stade de France.