Rugby : après la gifle reçue à Valence-Romans, la direction lance un ultimatum au staff et joueurs du CA Brive

Depuis mercredi soir, la colère est grande chez les supporters de Brive, très déçus et ayant eu honte de la prestation de leur équipe à Valence-Romans. Le CAB a, en effet, perdu très largement contre le club drômois, promu de Nationale cette année, 45 à 10. Dès la fin du match, le manager Patrice Collazo prévenait : "on va remonter dans le bus rapidement, on va pas s'attarder, et une fois sur Brive, on devra se dire les choses".

ⓘ Publicité

Patrice Collazo a convoqué à 8 heures ce jeudi matin ses joueurs et son staff pour les mettre devant ses responsabilités. La direction s'est exprimée et a fait part de sa colère. "On a eu des réunions toute la soirée et ce jeudi matin avec l'ensemble des dirigeants. On est en colère, tonne Xavier Ric*, et on comprend celle des abonnés, des partenaires et des supporters, après la prestation pathétique de mercredi soir."*

3 matchs pour redresser la barre

Le CAB, 10e après la fin du premier bloc à deux points de la dernière place, n'est pas en bonne situation comptable. "On doit réagir et montrer un autre visage. L'objectif de la direction : trois victoires sur les trois matchs qui arrivent, avec un contenu satisfaisant. Ce visage-là ne nous satisfait pas. Le staff et les joueurs doivent prendre leurs responsabilités" complète le directeur général Xavier Ric.

La feuille de route est donc claire pour Patrice Collazo, son staff et ses joueurs : Brive devra gagner et avec un contenu plutôt intéressant le 27 septembre contre Dax et le 13 octobre contre Grenoble à domicile, ainsi que le 18 octobre à Rouen. "On fera le point après ces trois matchs" souligne Xavier Ric.

Les joueurs et le staff sont en ce moment en vacances et reprendront l'entraînement jeudi prochain pour préparer le match de Dax.