Rugby - Après Rodrigo Bruni, c'est son compatriote Lucas Paulos qui s'en va du CAB direction Bayonne

Lundi, sur France Bleu Pays Basque, le président de l'Aviron Bayonnais avait indiqué que Lucas Paulos était "ciblé " par le club pour renforcer la deuxième ligne. Le club basque l'officialise donc ce matin : l'argentin sera ciel et blanc pour les deux prochaines saisons.

ⓘ Publicité

Le deuxième ligne argentin était arrivé en Corrèze en décembre 2020 en tant que joker de Peet Marais. Il s'est fait très vite une place dans la cage, réalisant une saison pleine l'an dernier et cette année, avec respectivement 10 et 19 titularisations. Très fort physiquement, l'international n'a pas triché et s'est donné à fond pour le club briviste.

L'Europe en ligne de mire

Comme son compatriote Rodrigo Bruni, qui a signé mercredi avec Bayonne, l'envie d'ailleurs a été plus forte. Surtout que l'international, rompu aux matchs à pression malgré son jeune âge (24 ans), souhaite participer aux compétitions européennes. Or, Bayonne s'est qualifié pour la Champions Cup en terminant huitième du championnat de Top 14.