Rugby : après sa belle victoire face à l'Écosse, le XV de France procède à quatre changements pour la revanche

Après la (facile) victoire samedi dernier face à l'Écosse (32-3), le XV de France se déplace à Édimbourg ce samedi pour une revanche face au XV du Chardon. Pour ce deuxième match de préparation à la Coupe du Monde au Japon (20 septembre - 2 novembre), Jacques Brunel a dévoilé ce mardi son XV de départ. Il a effectué quatre changements dans son effectif victorieux face aux Écossais.

La composition a été dévoilée tôt "afin de préparer dans les meilleurs conditions la rencontre", a expliqué l'encadrement dans un communiqué.

Retour du capitaine Guirado

Guilhem Guirado fait son grand retour au poste de talonneur et surtout en tant que capitaine du XV. Touché aux côtes, il avait été ménagé pour le premier match de préparation.

En deuxième ligne, c'est Félix Lambey qui fait son apparition parmi les titulaires, aux côtés de Vahaamahina. Arthur Iturria sera aussi titulaire en troisième ligne. Il sera épaulé par Alldritt et Ollivon.

Enfin Thomas Ramos remplace Maxime Médard à l'arrière.

La charnière reconduite

Avec seulement quatre changements, Jacques Brunel veut parfaire les automatismes et mettre toutes les chances de son côté pour glaner un deuxième succès sur la route du Mondial. La charnière Camille Lopez (demi d'ouverture) - Antoine Dupont (demi de mêlée) est ainsi reconduite. Aucun changement n'est à noter non plus sur la ligne des trois-quarts.

Avec un effectif légèrement remanié, le XV de France se déplace samedi à Édimbourg. Coup d'envoi à 14h10.

Le XV de départ face à l'Écosse : Ramos - Penaud, Fickou, Fofana, Raka - (o) Lopez, (m) A. Dupont - Ollivon, Alldritt, Iturria - Vahaamahina, Lambey - Slimani, Guirado (cap), Poirot

Remplaçants : Chat, Baille, Setiano, R. Taofifenua, Y. Camara, Serin, Ntamack, Médard