Après dix années de rugby dans le Var puis en région parisienne, Elise Allier a fait une pause pour se consacrer à ses études dans le domaine juridique. Arrivée à Bordeaux et toujours passionnée, elle a dû faire un choix au moment de replonger.

"Lâcher le rugby, ce n'était pas envisageable. Donc j'ai vraiment hésité entre reprendre le jeu et me lancer dans l'arbitrage. Ça a été un grand dilemme."

Les consignes d'avant-match et le début du dialogue avec les capitaines des deux équipes.

Elise Allier tranche et décide d'abandonner les charmes de l'esprit d'équipe et de compétition pour prendre le sifflet. Elle suit des cours théoriques, potasse les règles, passe un premier examen, se fait la main lors de quelques tournois avant de diriger son premier match officiel.

Une plongée dans un milieu très masculin qui ne lui a posé aucun problème. "J'ai longtemps joué avec des garçons donc je suis assez habituée. Après c'est vrai que quand on arbitre, on se retrouve au milieu de trente garçons. Même si j'ai peu d'expérience, je n'ai jamais ressenti une situation compliquée. Je pense que c'est plutôt un atout parce que les garçons ont tendance à respecter 'Madame l'arbitre'. "

3000 arbitres français, 117 femmes

Vendredi au stade Chaban-Delmas, la Girondine d'adoption rencontrera l'Irlandaise Joy Neville, récemment élue meilleure arbitre de l'année par World Rugby et qu'elle avait découverte l'été dernier lors de la coupe du monde féminine. Pas forcément un hasard qu'elle vienne d'un pays anglo-saxon.

"C'est plus facile que chez nous. J'ai eu la chance de pouvoir vivre une année à Edimbourg en Ecosse et j'ai vu clairement que le rugby est beaucoup plus développé au niveau féminin qu'en France. J'étais la seule fille dans le comité Côte d'Azur, là dans le comité Côte d'Argent c'est assez exceptionnel qu'on soit six. Dans les mentalités, le rugby c'est un sport très masculin au niveau des représentations."

Elise Allier encourage les jeunes joueuses à découvrir la richesse de l'arbitrage.

Culture différente, pesanteurs voire préjugés, il va falloir du temps. "Je pense que c'est en train de prendre, se persuade Elise Allier, même si les filles qui aiment le rugby ont tendance à jouer. Mais il y a du potentiel. Au niveau physique, elles peuvent être au top, et au niveau intellectuel, elles sont tout à fait capables d'apprendre les règles, de passer des examens et de grimper les échelons comme font les garçons."

Un potentiel qui tarde à être exploité. Sur les 3000 arbitres français, 117 sont des femmes. A ce jour, seule Christine Hanizet, aujourd'hui à la retraite, a officié en Pro D2.