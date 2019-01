Rugby : Arnaud Héguy rejoint le club de Soyaux-Angoulême

Soyaux Angoulême recrute Arnaud Héguy en qualité de joker médical. A bientôt 34 ans, le talonneur est notamment passé par Biarritz, Grenoble et Dax plus récemment.

Angoulême, France

Un joker pour le club angoumoisin pour remplacer Romain Mareuil, victime d'un protocole commotion. Arnaud Héguy aura 34 ans dans quelques jours. Un joueur qui a, entre autres, disputé plus de 60 matchs de Top 14 avec Biarritz.