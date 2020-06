Rugby - ASBH : Louis-Pierre Angelotti jette l'éponge, Christophe Dominici et les émiratis relancés

Alors qu'ils avaient rejeté l'offre de rachat des émiratis, mardi dernier, pour favoriser un projet de reprise du club par l'actionnaire majoritaire et l'ancien président de Toulouse René Bouscatel, les actuels patrons ont appris hier que Louis-Pierre Angelotti, actionnaire depuis plus de 20 ans, décidait finalement de jeter l'éponge.

"Face aux insultes et menaces" et alors que le club est fracturé, ce dernier se retire du projet. La tension est donc maximale à Béziers, et ce coup de théâtre relance Christophe Dominici et les émiratis, qui sont appuyés par une partie du club, des supporters et des anciens joueurs.

Co-président de l'ASBH, Cédric Bistué doit d'ailleurs rencontrer Christophe Dominici ce samedi, à Paris, pour rediscuter d'une reprise du club aux onze titres de champion de France. Rappelons que le maire de Béziers, Robert Ménard, très impliqué dans les discussions, avait regretté mercredi l'attitude de chacune des parties et le climat au sein du club de Pro D2.