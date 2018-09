Au lendemain de la très belle victoire contre le Racing, dont il a été l'un des grands artisans, Camille Lopez était invité dans l'émission "Les Décodeurs" ce lundi. L'ouvreur de l'ASM est revenu sur la démonstration à l'Arena, il a également évoqué la venue du Stade Français et l'équipe de France.

Clermont, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Une partition de très haut niveau sous les yeux de Jacques Brunel, le sélectionneur de l'équipe de France. En véritable chef d'orchestre Camille Lopez a donné le ton sur la pelouse de l'Arena. Animation offensive, jeu au pied chirurgical, défense, et un drop pour couronné le tout. Le registre complet du poste. Et quand il évolue à ce niveau, on ne voit pas bien qui peut actuellement lui être préféré en bleu.

Camille retrouve un standing intéressant pour l'équipe... Franck Azéma, entraineur de l'ASM

Victime d'une fracture ouverte de la malléole le 21 octobre dernier lors d'un match de Champions Cup contre Northampton au stade Marcel-Michelin, Camille Lopez a été longtemps absent des terrains avant de reprendre la compétition en fin de saison dernière. Dispensé de tournée en Nouvelle-Zélande afin de se faire réopérer, le clermontois semble avoir retrouvé toutes ses sensations.

"J'avais dit qu'il faudrait faire un match d'hommes à l'Arena" rappelle l'ouvreur de l'ASM, qui a donné l'exemple face au Racing. "Mon cas personnel ne compte pas, c'est le collectif de l'ASM qui m'importe, et l'équipe de France on verra plus tard"...

Prochain match pour Camille Lopez et l'ASM, le choc des leaders du Top 14, avec la venue des parisiens du Stade Français ce samedi à 21 heures au stade Marcel-Michelin.