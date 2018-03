Le demi d'ouverture de l'ASM et de l'équipe de France était l'invité de l'émission "Les Décodeurs" ce lundi sur France Bleu Pays d'Auvergne. Camille Lopez a évoqué sa rééducation après une grave blessure au tibia, la saison en cours, et son retour à la compétition espéré prochainement.

Clermont, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Le 27 octobre dernier, lors du match de coupe d'Europe face aux anglais de Northampton, Camille Lopez s'écroule après un plaquage du demi de mêlée Nic Groome. Le diagnostic tombe. Et il est terrible. L'ouvreur clermontois souffre d'une fracture ouverte du tibia, et sera opéré quelques heures plus tard.

Un jour ça va, un jour ça va pas, je ne me fixe plus d'objectif - Camille Lopez

C'est alors le début d'une longue rééducation pour retrouver le terrain au plus vite. "On lui apporte notre soutien, et on souhaite évidemment le revoir aussi vite que possible sur le terrain" déclarait à l'époque Franck Azéma. L'entraineur de l'ASM ne savait pas encore que ce n'était que le début d'une longue série de blessures qui allaient plomber la saison des champions de France. Camille Lopez le "jaune et bleu" s'est livré sur France Bleu Pays d'Auvergne

Depuis, de l'eau a coulé ses ponts, et l'ASM a sombré au classement du Top 14. La victoire face à La Rochelle a toutefois permis aux clermontois de se donner un bol d'air, et leur permet de se relancer avant le derby à Brive, et le quart de finale de la coupe d'Europe contre le Racing 92 le 1er avril au stade Marcel-Michelin.

La Champions Cup en ligne de mire

En décembre 2013, déjà, Camille Lopez avait été gravement blessé (rupture du ligament antérieur du genou droit) à Limerick contre les irlandais du Munster avec Perpignan en coupe d'Europe. Il n'avait pas rejoué de la saison. Et l'USAP, battue à Clermont lors de la dernière journée, était reléguée en Pro D2. Camille Lopez souhaite bien évidemment vivre une autre fin de saison avec l'ASM cette année.

Camille Lopez et Manu Perez invités des Décodeurs © Radio France - François Rauzy