Rugby ASM : clap de fin pour Franck Azéma

Il n'a pas voulu s'étendre sur son cas personnel, mais c'était son dernier match avec l'ASM samedi soir au stade Chaban-Delmas en match de barrage du Top 14 à Bordeaux. Près de trois mois après avoir annoncé ne pas vouloir honorer ses deux dernières années de contrat à Clermont, Franck Azéma a dirigé l'équipe pour la dernière fois ce week-end. Après 11 saisons au sein du staff, c'est une page qui se tourne.

_"Je n'ai pas envie de faire le bilan maintenant, mais c'était une belle histoire"a concédé Franck Azéma après la défaite contre l'UBB. Comme les joueurs, le technicien devra patienter quelques jours avant de partir en vacances. "On doit attendre jusqu'à jeudi en cas de Covid à Bordeaux, ça permettra d'échanger encore un peu avec les gars"._

Eric de Cromières (président de l'ASM)/ Franck Azéma (entraîneur) et Olivier Bianchi (le maire de Clermont-Ferrand) avec le bouclier de Brennus le lendemain du titre en 2017.

Revenu au sein du staff de l'ASM en 2010 en tant qu'adjoint de Vern Cotter, puis promu entraineur principal en 2014, Franck Azéma aura conduit l'équipe en finale de la Champions Cup à deux reprises (2015 et 2017), il a également remporté deux trophées Challenge Cup (2019) et le Bouclier de Brennus (2017).

Avec Franck, on a un titre en commun et on est lié à vie... Morgan Parra, demi de mêlée de l'ASM