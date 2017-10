Rugby ASM Clermont : trois dynamiteurs en salle d'attente avant le voyage au Pays-de-Galles

A la traine en championnat, les rugbymen clermontois ont l'occasion de lancer leur saison dimanche en entamant leur campagne européenne par une victoire face à des Ospreys guère plus fringants. Problème, l'infirmerie a du mal à se vider à cinq jours du voyage au Pays de Galles.

Cinq joueurs sont d'ores et déjà forfaits pour l'ouverture de la saison européenne en Champions Cup. Les finalistes malheureux de la dernière édition (battus par les Saracens) seront privés de Damien Chouly (cervicales), Arthur Iturria (épaule), Noa Nakaitaci (genou), Isaia Toeava (triceps) et Setariki Tuicuvu (péroné). A cette liste de convalescents s'ajoute plusieurs incertitudes. Trois dynamiteurs de jeu qui pourront encore manquer à l'appel ce dimanche chez les Ospreys.

Fofana le plus incertain ?

Alivereti Raka, qui souffre encore du talon droit, s'est entrainé dans son coin ce mardi. Nick Abendanon, victime d'une contracture au muscle fessier et forfait à Toulouse dimanche dernier, est resté aux soins. Quant à Wesley Fofana, son tendon d’Achille va bien, mais une douleur aux adducteurs retarde son retour à la compétition. C'est peut-être le cas le plus incertain des trois. Le staff devra trancher d'ici la fin de semaine pour savoir qui montera dans l'avion ce samedi à destination du Pays-de-Galles. Le match entre les Ospreys de Swansea et l'ASM Clermont Auvergne sera à vivre en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne (dimanche, 18h30). Jean-Pierre Morel et notre consultant commenteront la première rencontre européenne en direct du Liberty Stadium.