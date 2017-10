Rugby ASM Clermont : le capitaine Damien Chouly se met à nu dans les "Décodeurs"

Opéré des cervicales le 13 septembre dernier, Damien Chouly espère rejouer avant noël. En attendant, le capitaine clermontois le point sur le début de saison poussif de l'ASM. Absent des terrains, "la Choule" est en revanche présent dans le nouveau calendrier des Dieux du Stade. Une expérience.

Les champions de France en titre auraient rêvé d'un autre début de saison, mais de nombreux paramètres sont venus polluer leur entame de championnat. Un Brennus à digérer, un effectif et un staff renouvelés, un calendrier dodu et une cascade de blessures. Il n'y a pas à se chercher d'excuses, mais les circonstances atténuantes sont valables et multiples. Dans la difficulté, il faut souvent mettre un supplément d'âme pour s'en sortir. La confrontation, certes perdue, face à Toulouse a prouvé que les hommes de Franck Azéma étaient capables de "s'envoyer physiquement et mentalement". Insuffisant pour être complétement rassurés, mais l'état d'esprit et l'engagement étaient là.

Retour espéré à la mi-décembre

La première levée européenne contre les Ospreys ce dimanche au Pays de Galles pourrait être un tournant dans la saison des Clermontois. Si des absences se font sentir beaucoup plus que d'autres, celle de Damien Chouly en fait partie. Le capitaine de jeu et de vestiaire des Jaunards a été opéré du rachis cervical il y a un petit mois. Il ne devrait pas refouler les terrains avant la mi-décembre. Quelques jours avant de recevoir le RC Toulon, le 3e ligne international (46 sélections avec les Bleus) a ressenti des picotements dans la main. Des examens ont conclu à un pincement de la moelle épinière. Passage obligatoire sur le billard.

Operation bien passée, retour à la maison! Un grand merci à tous pour les nombreux messages de soutien vous etes au top! Pret à repatir! 👍⚙️ pic.twitter.com/YyVkWLdwGh — DamienChouly ✏️ (@DamienChouly) September 15, 2017

Musique, voyage et Dieux du stade

Invité de l'émission "les Décodeurs" ce lundi sur France Bleu Pays d'Auvergne, Damien Chouly est revenu sur cet éloignement des terrains. Un repos forcé qu'il met à profit pour passer du temps avec sa famille et assouvir sa passion débordante pour la musique. _*A tel point que l'autre surnom de "la Choule" dans le vestiaire est "DJ Chouly". Un besoin viscéral pour le capitaine. "la musique fait partie de mon équilibre."_

La 3eme ligne des Décodeurs : Roussilhe-Chouly-Darlet © Radio France - Eric Le Bihan

Damien Chouly est aussi un grand voyageur, capable de partir sur un coup de tête à l'autre bout du monde. Et s'il y a bien une chose qui le préoccupe en ce moment, c'est justement la difficulté de son équipe à bien voyager. Quatre défaites sans bonus pour autant de déplacements cette saison, Clermont nous avait habitué à beaucoup mieux, mais il n'y a pas encore le feu. "il va falloir bâtir sur cette première mi-temps à Toulouse pour monter en puissance, si possible dès le premier rendez-vous européen face aux Ospreys..."

Damin Chouly est l'unique joueur de l'ASM à poser pour le calendrier des "Dieux du stade" © Radio France - Eric Le Bihan

Si c'est évidemment sur les terrains que Damien Chouly s'exprime collectivement le mieux, il a récemment relevé un défi personnel. Celui de poser nu pour la nouvelle édition du calendrier des Dieux du Stade. Le capitaine clermontois y apparait dans le plus simple appareil. Un challenge enrichissant humainement. "plus qu'un défi, ça a été une belle expérience. C'est une démarche personnelle avant tout. Et ce calendrier sert aussi la lutte contre le cancer du sein, à travers une association." En l'occurrence, le cancer du sein Parlons-en ! Habillé ou pas, Damien Chouly a décidément un cœur gros comme ça et une tête bien faite. "je pense depuis longtemps à ma reconversion. Nous avions déjà été sensibilisés au centre de formation à Brive." C'est à l'école de commerce de Clermont-Ferrand qu'il suit une formation pour obtenir un Master (Bac +5) en management.