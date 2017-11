Rugby ASM Clermont : le rêve éveillé du demi de mêlée Charly Trussardi

Du haut de ses 20 ans et de son insouciance, le demi de mêlée de l'équipe espoirs a marqué les esprits pour son baptême du feu à Montpellier. Au grand bonheur de l'ASM... et de l'équipe d'Italie.

Charly Trussardi a quitté sa Guadeloupe natale à l'âge de 10 ans. Pour un atterrissage en Auvergne. Le jeune Antillais se met rapidement au rugby et effectue toutes ses classes à l'ASM. Mais il n'est pas retenu dans les sélections nationales de jeunes. Les origines italiennes de ses grands-parents paternels le conduisent à opter pour la Squadra Azzura il y a deux ans. Un choix qui va l'amener à disputer les deux dernières Coupes du monde des moins de 20 ans avec l'équipe transalpine. Actuellement en première année à l'école de commerce de Clermont-Ferrand, où il suit le cursus "sport passion", Charly Trussardi a fait preuve d'une maturité déconcertante ce dimanche à Montpellier.

🎙#charlyTrussardi “ c’est beaucoup de plaisir de jouer pour l ASM ou j ai fait mes débuts. Je me suis régalé ! “ pic.twitter.com/tYwvJeM7VE — ASM Rugby (@ASMOfficiel) November 5, 2017

Victime d'une hécatombe d'absents, blessés et internationaux, Clermont a ramené un point de son voyage dans l'Hérault (le premier de la saison en Top14) et la performance du jeune n°9 n'y est pas étrangère. Un baptême du feu presque parfait et un plaisir immense pour Charly Trussardi. Le jeune demi de mêlée clermontois était l'invité de l'émission "Les Décodeurs" ce lundi soir sur France Bleu Pays d'Auvergne. Il était accompagné par le directeur du centre de formation de l'ASM, Bertrand Rioux. Il faut dire que l'exercice du direct est sans doute moins naturel pour Charly que de jouer un match de haut niveau.