Rugby ASM Clermont : Sébastien Vahaamahina ne ferme plus la porte au XV de France !

Sébastien Vahaamahima faisait partie des joueurs de l'ASM Clermont Auvergne désignés ce mardi matin pour parler du match décisif de Champions Cup samedi prochain contre l'Ulster au stade Marcel-Michelin. Lors de la conférence de presse, le 2e ligne (ex)international a évidemment été interrogé sur son retour à la compétition après avoir purgé six matches de suspension. Et sur la liste attendue ce mercredi à la mi-journée des 42 joueurs retenus pour préparer le prochain Tournoi des Six Nations.

Le Calédonien, 28 ans, a botté en touche concernant un éventuel changement d'avis sur sa fin de carrière internationale. Il avait pris cette décision peu de temps après "l'affaire" du coup de coude donné au Gallois à Aaron Wainwright lors du quart de finale de Coupe du monde au Japon (20-19).

Ce mardi matin au centre d'entraînement, Sébastien Vahaamahina n'a pas été aussi catégorique dans ses réponses. Et sans tirer de plan sur la comète, on peut imaginer qu'il pense encore aux Bleus et pas seulement en se rasant le matin. Même si ce n'est pas le moment d'en parler. Surtout à la veille de la liste Galthié. "Ce n'est pas le sujet actuel, peut-être que certains attendent la liste, mais je n'ai pas dans la tête la même chose, on prépare la Coupe d'Europe..." Un consœur insiste : "Votre carrière est-elle définitivement terminée en équipe de France ?" Réponse du géant clermontois "Là, ce n'est pas le sujet"... avant d'esquisser un large sourire. (voir la vidéo)

En octobre dernier, Sébastien Vahaamahina avait fait son mea culpa dans une lettre adressée aux médias : "mon style de jeu et le poste auquel je joue nécessitent beaucoup d'agressivité. Une agressivité qu'il me faut néanmoins contrôler. Lorsque je donne ce coup de coude, tout s'est probablement mélangé dans ma tête. Trop d'envie et de volonté de marquer à nouveau. Et j'ai justement perdu le contrôle. Je regrette ce geste, il est certes spontané et incontrôlé mais il n'en demeure pas moins que j'en suis responsable... C'est dur, très dur pour moi aujourd'hui d'autant plus que, comme je l'avais prévu depuis plusieurs mois, il s'agissait de mon dernier match avec le XV de France." Ou pas...