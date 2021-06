Rugby Top 14 UBB-ASM : Morgan Parra le métronome

"C'est un buteur de classe mondiale". Le compliment vient de Camille Lopez, son complice, qui sait de quoi il parle en la matière. Avec Morgan Parra, l'ASM en a deux. "C'est un vrai plus" confie Franck Azéma, le directeur sportif clermontois. "Mais je vais laisser le but à Morgan" confiait Camille Lopez avant le match décisif contre La Rochelle le week-end dernier.

Le meilleur ratio du Top 14

Il faut dire que le demi de mêlée de 32 ans semble au sommet de son art en face des poteaux. Un rituel, et une routine qu'il répète avec une efficacité redoutable. Vingt points contre les Rochelais, et 100% de réussite depuis... 33 tentatives. Une série en cours, avec près de 14 points par match. Un métronome.

Il est au sommet son art... Richard Dourthe, recordman de points en championnat de France

Meilleur réalisateur du championnat de France de tous les temps, Richard Dourthe est "fan" de Morgan Parra. "C'est un gagneur, et comme je le faisais il bute sur le ventre du ballon et pas sur la pointe, c'est une école différente, mais c'est dans la tête, car c'est le seul moment où ce sport collectif devient individuel".

Je ne pense pas au record de Brock James, ce n'est pas ce qui m'importe... Morgan Parra, demi de mêlée de l'ASM

Pour Morgan Parra, ce sera le 280e match en jaune et bleu. Avec plus de 2.000 points au compteur. "Les titres en 2010 et 2017, c'est lui" rappelle Richard Dourthe, "ce qui est difficile c'est quand ça marche moins bien". Mais Franck Azéma se veut positif, "ça prouve qu'il est bien dans sa vie, dans sa tête et sur le terrain".

Brock James reste le recordman en la matière © Maxppp - Thierry Larret

Avec cette série en cours, Morgan Parra peut espérer battre le record absolu en la matière. Celui de son ancien coéquipier Brock James en 2009. Une série de 41 coups de pieds.