Clermont, Auvergne-Rhône-Alpes, France

L'IRM passée ce lundi soir a donc confirmé les craintes après la sortie du prodige, la veille, à la 27ème minute du match contre les Saracens au stade Marcel-Michelin. "Je pense qu'il s'est fait un croisé" s'inquiétait immédiatement Franck Azéma, "peut-être que c'est le lot de notre saison, on a beaucoup de blessés" regrette l'entraineur de l'ASM, qui prend pourtant la chose avec philosophie, "heureusement on a de la profondeur et de la qualité dans notre effectif, mais bien sur que c'est embêtant". Le mot est faible, car après l'hécatombe au poste d'ouvreur, l'ASM vient de perdre sa principale arme offensive. En témoigne son match incroyable à l'Allianz Park, au nord de Londres, avec un triplé qui a donné le tournis aux Sarries.

Cette grave blessure est donc un coup dur pour l'ASM, mais également pour l'équipe de France. Alivereti Raka était en train de finaliser les démarches pour obtenir un passeport français pour pouvoir postuler lors du prochain tournoi des six nations. Il faudra patienter avant de le voir peut-être un jour en bleu. Son absence pourrait toutefois être compensée par le retour de Noa Nakaitaci, qui a été victime de la même blessure, et qui pourrait reprendre la compétition en janvier.

Un coup dur d'autant que sur la même action durant laquelle Alivereti Raka s'est blessé, Damian Penaud a également été touché. Le jeune trois quart centre international est victime d'une fracture de l'os naviculaire du pied droit. Il sera indisponible durant trois mois environ. Et ne participera donc pas au prochain tournoi des six Nations avec l'équipe de France.

Un joueur supplémentaire ?

Le club ayant atteint son quota de jokers médicaux, il reste désormais la possibilité de prendre un joueur supplémentaire. Un recrutement qui a un coût. Les dirigeants devraient rapidement trancher. Si la profondeur de banc permet à Clermont d'avancer sans trop de dégâts en Top 14 et en Champions Cup, il faudrait quand même appréciable que la scoumoune finisse par laisser l'ASM tranquille. Histoire de ne pas gâcher davantage les fêtes de fin d'année.