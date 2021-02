Rugby ASM : Franck Azéma quittera le club à la fin de la saison

C'est un coup de tonnerre, même si depuis quelques jours la rumeur en faisait état. Franck Azéma a demandé à ne pas aller au terme de son contrat, et souhaite quitter ses fonctions de directeur sportif à la fin de la saison. Il en a informé son président. Jean-Michel Guillon a pris acte. _"Dans la mesure où la décision de Franck est de s’engager dans un nouveau projet, pour des raisons qui lui appartiennent, il n’est dans l’intérêt de personne de bloquer la situation et de perdre du temps. Nous avons pris en compte sa demande sous réserve que soient préservés au mieux les intérêts du club." _A la tête de l'équipe depuis 2014, Franck Azéma n'ira donc pas au terme de son contrat en 2023. Reste maintenant à lui trouver un successeur.

"Le plus important est aujourd’hui de protéger l’équilibre et la motivation de l’équipe afin d’atteindre les objectifs toujours aussi ambitieux du club pour cette fin de saison. Nous avons la confirmation et la certitude de la totale implication de Franck dans les prochains mois et savons qu’il aura à cœur de refermer cette page clermontoise de la meilleure des manières avec l’ambition de rajouter une ligne au palmarès de l’ASM Clermont Auvergne" poursuit Jean-Michel Guillon dans un communiqué.

Franck Azéma aura porté les couleurs jaune et bleu en tant que trois quart centre entre 1996 et 2000, puis il est revenu au club en tant qu'adjoint de Vern Cotter en 2010. Avant de lui en 2014. A son palmarès, un titre de champion de France en 2017, et la Challenge Cup en 2019.