Clermont, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"On vous en dira plus dans les prochaines heures, mais ça va se décanter". Franck Azéma espérait rapidement un renfort pour palier les nombreuses blessures qui déciment ses lignes arrières. L'entraineur de l'ASM va donc très prochainement pouvoir compter sur l'australien Malietoa Hingano.

Un joueur polyvalent

A 25 ans, Hingano évolue actuellement au Japon, mais ce n'est pas un inconnu pour l'ASM. Il avait en effet inscrit l'essai de la victoire pour La Rochelle contre les Clermontois lors de la saison 2014-2015.

Officiel | Malietoa Hingano, centre ou ailier, rejoint l'ASM et signe un contrat de joueur supplémentaire jusqu’à la fin du mois de juin 2018.



Il arrivera à Clermont mardi.#ASMpic.twitter.com/DPFtZaOGVX — Team Jaune&Bleu (@TeamYellowArmy) January 5, 2018

Actuellement au Japon sous les couleurs des Honda Heat de Suzuka, l’ancien international U20 des Wallabies arrivera en Auvergne mardi prochain en tant que joueur supplémentaire jusqu’en juin 2018. « Nous étions à la recherche d’un joueur polyvalent avec une bonne expérience du Top 14 et du fonctionnement des clubs français capable d’apporter un véritable plus à notre effectif. Malietoa correspond parfaitement à ces attentes-là. Il n’a laissé que de bons souvenirs à La Rochelle et était désireux de retrouver le championnat français. Nous sommes impatients de le compter parmi nous. Je suis certain que ces qualités d’explosivité, sa vitesse et son sens du jeu seront un véritable renfort pour notre groupe qui en aura bien besoin dans les prochains mois. » précise l'ASM. Malietoa Hingano arrivera à Clermont en début de semaine prochaine pour un contrat de joueur supplémentaire jusqu’à la fin du mois de juin 2018.

MALIETOA HINGANO EN BREF

Né le 27 janvier 1992

1.84 m pour 90 kg

Centre – Ailier

Parcours : formé à Manly (Australie), puis Sydney (2014-15), La Rochelle 2014-2016, Honda Heat (2016-2017)

Palmarès :

International U20 avec l’Australie

26 matches de Top 14 (20 titularisations / 6 essais)