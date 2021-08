Rugby ASM : l'emblématique Jean-Marc Lhermet quitte le club auvergnat

L'ancien troisième ligne et capitaine de l'ASM vient d'annoncer qu'il quittait son club de cœur après 34 ans passés en jaune et bleu. Il laissera une empreinte indélébile. Manager, président du syndicat des joueurs, il occupait dernièrement le poste de directeur du développement.

"Toutes aventures ont une fin, même les plus belles". Sur son compte twitter, Jean-Marc Lhermet a mis fin à 34 ans d'une aventure en jaune et bleu. Figure emblématique du club, finaliste du championnat en 1994 et 1999, il a décidé de quitter l'ASM. "Car c'était le certainement le bon moment pour que nos chemins se séparent".

Engagé dans la dernière élection présidentielle contre Bernard Laporte à la FFR, Jean-Marc Lhermet avait déjà pris un peu de distance avec la nouvelle gouvernance du club. Proche de René Fontès et de Franck Azéma, l'ancien président et directeur sportif du club, il avait moins d'affinités avec la nouvelle équipe dirigeante.

Sortir un évènement est très compliqué, mais 1994 quand même... Jean-Marc Lhermet, ancien capitaine de l'ASM

Finaliste à deux reprises avec l'ASM, Jean-Marc Lhermet n'aura jamais connu le sacre en tant que joueur, mais il aura largement contribué au premier titre en 2010, en posant notamment les jalons de la formation clermontoise. "Je ne quitte pas le club parce que j'ai un autre projet, et je vais prendre le temps de réfléchir à ce que je vais faire" conclu ce grand joueur, cet immense dirigeant, et cet homme intègre.