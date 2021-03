Rugby ASM : l'ouvreur irlandais John Hanrahan s'est engagé

L'ASM vient de trouver la doublure de Camille Lopez pour la prochaine saison. L'ouvreur irlandais de la province du Munster JJ Hanrahan, 28 ans, s'est engagé jusqu'en 2022 avec une année supplémentaire en option. Polyvalent, mais principalement utilisé à l’ouverture, voir au centre ou l'arrière, ce buteur précis fut l’un des grands artisans de la victoire des Irlandais en décembre dernier sur la pelouse du Michelin en inscrivant 6 pénalités et 3 transformations (soit 24 des 39 points des Irlandais vainqueurs 31-39) en Champions Cup.

"Je suis très heureux et impatient de rejoindre un club aussi prestigieux que l’ASM Clermont Auvergne. Je suis fier de pouvoir porter ce maillot et d’avoir l’opportunité de vivre une nouvelle expérience en France avec l’ambition d’apporter tout ce que je peux pour aider le club et l’équipe à remporter de nouveaux titres. Je suis très impatient de jouer au stade Marcel-Michelin en portant ce maillot devant des fans incroyables célèbres bien au-delà des frontières de l’Auvergne" a expliqué sur le site internet du club celui qui compte 150 matches avec la province irlandaise du Munster.

JJ Hanrahan en Bref

Né le 27 juillet 1992 à Currow (Irlande) Irlandais 1,83m pour 93 kg Ouvreur, centre ou arrière Parcours : Formé au Munster, puis Northampton Saints (2015-2017) et Munster (2017-2021) Palmarès :