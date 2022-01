Rugby - ASM : l'imbroglio autour des joueurs non vaccinés

Les non vaccinés ne pourront plus jouer

Les pérégrinations du numéro un mondial de tennis, Novak Djokovic, en Australie ont incité le gouvernement français à plus de clarté. Tous les sportifs, y compris ceux venant en France pour disputer une compétition, devront être vaccinés. Sinon, ile ne pourront plus exercer leur activité dès l'entrée en vigueur du passe vaccinal. Et même dès ce week-end en coupe d'Europe de rugby pour deux clermontois. Les frontières de l'Irlande du Nord leurs étant fermées.

George Moala ne peut pas jouer à Belfast samedi © Maxppp - Thierry Larret

Dans les clubs, c'est évidemment une inquiétude. A l'ASM, deux joueurs refusent l'injection. Jusqu'alors, ils pouvaient s'entrainer et jouer en Top 14 en ayant recours à un dépistage régulier. Mais ce ne sera plus le cas bientôt.

Pas de passe droit

Une situation délicate. Car le fait de se faire vacciner ou non reste un choix, et donc une liberté individuelle. "Mais c'est vrai que ça pénalise l'équipe" reconnaît quelque peu embarrassé Benson Stanley, en charge de la défense à l'ASM. "Je ne veux pas faire de politique, nous sommes dans une démocratie, je respecte leur choix, mais ce n'est pas simple".

Le pilier Etienne Falgoux va dans le même sens, "ce n'est pas à moi de juger, mais c'est vrai que pour l'équipe, c'est pénalisant". Le jeune troisième ligne Lucas Dessaigne, lui, n'a pas hésité. "Si on veut continuer à vivre, à jouer au rugby, on n'a pas le choix". Mais lui aussi évoque une absence préjudiciable pour de "joueurs importants pour l'équipe".

Discussions avec les joueurs concernés

En attendant l'entrée en vigueur du passe vaccinale, le club a engagé des discussions avec les deux joueurs concernés. Deux cas différents. Le japonais Kotaro Matsushima ayant contracté le Covid avant Noël, il bénéficie de trois mois d'exemption. Il ne peut pas jouer à Belfast ce samedi, mais il pourra en Top 14 la semaine suivante. Pour le trois quart centre néo-zélandais George Moala, c'est plus drastique. Sans vaccin, il ne pourra plus jouer, ni s'entrainer avec le groupe. Et il ne pourra même pas rentrer dans son pays.

Il faudra également régler le problème juridique. Et notamment celui du salaire des joueurs dès lors qu'ils ne pourront plus exercer leur métier.