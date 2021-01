Rugby ASM : Lee, Moala, Barraque, et Jedrasiak ont prolongé

L'ASM vient d'annoncer plusieurs prolongations de contrat au sein de son effectif. Des cadres comme Fritz Lee, George Moala, ou Paul Jedrasiak, ainsi que Jean-Pascal Barraque et les espoirs Daniel Bibi Biziwu et Benjamin Boudou.

"Moi j'ai envie de rester à Clermont". Il y a quelques semaines, Fritz Lee ne cachait pas son envie de prolonger l'aventure avec l'ASM. "Il n'a pas non plus 40 piges" ajoutait Franck Azéma désireux de conserver celui qui est arrivé au club en septembre 2013 en qualité de joker médical d'Elvis Vermeulen. Et vient donc de s'engager pour deux saisons supplémentaires. (32 ans et 173 matchs).

PaulJedrasiak (27 ans, 10 sélections), George Moala (30 ans, 4 sélections avec les Blacks) ont paraphé un nouveau contrat les liant au club pour 3 saisons supplémentaires (juin 2024). Jean-Pascal Barraque a lui aussi décidé de poursuivre l'aventure à 15 jusqu'en 2024. Enfin les espoirs Daniel Bibi Biziwu et Benjamin Boudou ont également signé leur premier contrat professionnel (mixte 2 ans Espoir + 1 an pro) avec l’ASM Clermont Auvergne.