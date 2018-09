Auteur d'un essai contre le Stade Français pour sa première titularisation cette saison, le demi de mêlée international Morgan Parra est revenu sur la victoire contre les parisiens. Le capitaine de l'ASM a également évoqué le prochain déplacement à Pau, l'équipe de France, et sa fin de carrière.

Clermont, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"Je n'avais pas débuté depuis le match face aux All Blacks, j'étais un peu dans l’inconnu". Morgan Parra et les supporters de l'ASM peuvent être rassurés. Le demi de mêlée aura été un parfait leader pour son équipe. C'est lui qui a harangué ses partenaires avant le coup d'envoi en chef de meute. C'est lui aussi qui a inscrit les premiers points au pied et réalisé un 100% face aux perches. C'est encore lui qui file au ras d'un regroupement pour inscrire un essai de filou.

Capitaine et leader de jeu

L'emprise de Morgan Parra sur l'équipe n'est pas une nouveauté. Mais elle est désormais assortie du capitanat. "Çà ne change rien" coupe court le maître à jouer clermontois. Stimulé par la concurrence avec Greig Laidlaw, Morgan Parra espère tourner la page après une saison ratée, "on a bien commencé, j'espère que ça va continuer".

Morgan Parra invité exceptionnel des Décodeurs sur France Bleu Pays d'Auvergne © Radio France - Eric Le Bihan

La saison dernière a basculé à Pau... " Morgan Parra, capitaine de l'ASM

Après trois victoires, et désormais seuls en tête du Top 14, les Clermontois vont aller défier Pau samedi au stade du Hameau. "C'est là bas que la saison avait basculé l'an dernier" se souvient Morgan Parra. Sa réaction après le coup de poing de Beqa Kakabadze qui avait coûté la victoire à l'ASM dans le Béarn avait traduit un certain agacement à l'époque.

Depuis, Morgan Parra a retrouvé l'équipe de France. Il a également prolongé son contrat avec l'ASM jusqu'en 2022. Il aura alors 33 ans...