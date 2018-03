Clermont, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"On regarde un peu moins derrière, on peut dire ça". Paul Jedrasiak et l'ASM semblent en effet sortir la tête de l'eau après avoir enchaîné une deuxième victoire d'affilée, la quatrième de rang au stade Amédée-Domenech. Pourtant, ce 99e derby s'est joué dans des conditions dantesques en raison de la pluie battante samedi en Corrèze.

Un bras de fer s'est engagé, on l'a gagné, c'est bien pour les prochaines échéances... Paul Jedrasiak

Et l'essai inscrit par Peceli Yato en toute fin de match permet aux clermontois de s'éloigner de la zone de relégation. "Je ne me faisais pas trop de soucis pour ça" ajoute Paul Jedrasiak.

Avec désormais 13 longueurs d'avance sur Brive, avant dernier et barragiste, mais aussi 15 points de retard sur Lyon (6e), la situation s'est décantée. L'ASM peut maintenant voir venir. "On sait que pour la qualification en Top 14, c'est mort" analyse Paul Jedrasiak, "il y a des saisons comme ça, mais ça fait du bien pour préparer les prochaines échéances, et notamment ce quart de finale de Champions Cup au stade Marcel-Michelin contre le Racing le 1er avril.

En attendant, les Clermontois vont recevoir les Palois samedi. "J'ai un bon copain là bas, Thomas Domingo, je l'ai souvent au téléphone, et je sais qu'ils vont venir avec une grosse envie de faire un résultat chez nous". Les Béarnais, et leur phalange d'anciens de l'ASM (Domingo, Pierre, Stanley, Planté), sont d'étonnants 5e du classement. Et plus que jamais en course pour les phases finales que les Palois n'ont plus joué depuis 15 ans.