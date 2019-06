Rugby ASM : Peceli Yato et Arthur Iturria clermontois jusqu'en 2023

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France

Les deux bébés de l'ASM Clermont ont pris une dimension mondiale. A 25 et 26 ans, ils font partie des joueurs clés de l'effectif auvergnat. Leur statut d'internationaux désormais indiscutables témoigne de la trajectoire ascendante d'Arthur Iturria (25 ans) et Peceli Yato (26 ans). Le 3eme ligne français compte 11 sélections chez les Bleus. C'est deux de moins que le Fidjien (13 sélections) aussi véloce que puissant. Leur prolongation de contrat résonne comme une évidence. Encore fallait-il qu'elle soit officialisée.

Arthur Iturria s'est fendu d'un petit message sur son compte Twitter : "un immense plaisir et une grande fierté. L’aventure jaune et Bleu continue". Sobre, mais tout est dit.

Conserver Arthur et Peceli était une évidence - Franck Azéma

Le patron du staff technique, Franck Azéma, a réagi avec satisfaction sur le site officiel de l'ASM Clermont : "Conserver Arthur et Peceli était une évidence vis à vis du travail qui a été fait au niveau de notre centre de formation et de leur cellule recrutement. Ce sont deux joueurs qui ont découvert le haut-niveau sous nos couleurs et que nous avons lancés dans le grand bain. Aujourd’hui, ils ont pris une grande dimension aussi bien sur le terrain que dans le vestiaire où leur rôle est de plus important. Tous les deux possèdent des qualités hors du commun, qu’elles soient techniques pour Arthur ou explosives pour Peceli et nous sommes très heureux de pouvoir les exploiter et continuer de les développer lors des saisons à venir où ils vont atteindre leur meilleur niveau. Ils constituent aujourd’hui des pièces maîtresses de notre effectif et nous sommes persuadés que c’est en s’appuyant sur ces prolongations...."

Focus sur le LOU

Deux prolongations qui viennent s'ajouter à celles d'Etienne Falgoux, Rabah Slimani, Sébastien Vahaamahina, Fritz Lee, Morgan Parra, Camille Lopez, Wesley Fofana ou encore Damian Penaud. L'avenir de tous ces cadres étant éclairci pour plusieurs saisons, Ils ont juste désormais à se concentrer uniquement sur la quête d'un 3eme bouclier de Brennus. Ça passe d'abord par une victoire face au LOU ce dimanche à Bordeaux.