RUGBY : Aubenas au repos forcé jusqu'au 10 janvier, le championnat Nationale suspendu

Le nouveau championnat Nationale de rugby n'aura pas résisté à la crise sanitaire mais plusieurs présidents de clubs avaient demandé la suspension de la compétition. Après une énième consultation ce mardi après-midi, la suspension du championnat est validée jusqu'au 10 janvier 2021.

Six rencontres étaient programmées d'ici la fin de l'année 2020

Six matches étaient prévus pour le RCAV d'ici la trêve des fêtes de fin d'année dont deux à domicile contre Bourg-en-Bresse et Dax mais au vu du contexte sanitaire, " c'est la meilleure des solutions qui a été prise" pour Jean-François Roure vice-président du club ardéchois. Le RCAV a été touché par 14 cas de Covid ces dernières semaines dans son effectif et il devenait urgent de suspendre un championnat, d'autant que la plupart des clubs n'ont pas les moyens de faire face à des huis-clos. Dix clubs sur 14 étaient d'accord pour suspendre le championnat, ils ont donc été entendus par la FFR.