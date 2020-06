Rugby : Aubenas intègre la future troisième division du championnat

Aubenas dans l'antichambre de la Pro D2.

Le RCAV a répondu favorablement à l'invitation de la FFR pour intégrer le nouveau championnat national qui débutera en septembre prochain. Treize autres clubs feront parti de cette poule élite qui sera une sorte de "Pro D3". Le club ardéchois va se retrouver avec de grands noms du rugby français comme Bourgoin, Narbonne, Dax, Albi ou encore Tarbes. Un championnat très relevé où l'on retrouvera également Bourg-en-Bresse, Chambéry, Massy, Dijon, Suresnes, Saint-Jean-d'Angély, Nice et Blagnac.

Le RCAV vise le maintien.

Le club ardéchois rêve secrètement de finir dans les six premiers pour disputer les phases finales mais l'objectif de départ reste le maintien. Il faudra éviter les deux dernières places synonime de relégation en fédérale une. Le RCAV aura l'un des plus petits budgets de ce championnat national, avec une équipe jeune toujours entraînée par l'argentin Mariano Taverna. Le championnat devrait démarrer le week-end des 12 et 13 septembre.