Rugby-Aubenas : Ousmane Touré et Yoann Cuscusa à Annonay la saison prochaine

Ousmane Touré, manager d'Aubenas et Yoann Cuscusa avaient annoncé déjà il y a quelques semaines qu'ils quitteraient le club ardéchois à l'issue de cette saison. Ils vont renforcer le staff du CS.Annonay la saison prochaine. Anthony Chiché garde son poste de manager général, Ousmane Touré sera l'entraîneur des avants et Yoann Cuscusa entraîneur des 3/4. Anthony Chiché se dit "très heureux qu'Ousmane et Yoann rejoignent le projet rouge et noir. Ils vont apporter leur expérience acquise cette saison avec le RCAV en national ".