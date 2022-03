Rugby : Aubenas se rate à domicile contre Blagnac : défaite 23 à 8

4ème défaite de la saison à domicile pour le RCAV

Après Massy, Nice et le VRDR, Blagnac est venu s'imposer sur la pelouse du stade Marquand ce dimanche sous une pluie battante et devant à peine 500 spectateurs. Mené 10 à 5 à la pause, le RCAV a tenté de réagir en seconde période mais les coéquipiers de Vincent Guetat n'étaient pas dans un bon jour. Cette 4ème défaite consécutive ne fait pas les affaires du club ardéchois, 12e du classement avec deux points d'avance sur le premier relégable, Cognac, avant un déplacement périlleux dans 15 jours à Nice. La lutte pour le maintien s'annonce terrible pour le RCAV à la lutte avec Cognac et Dijon pour éviter les deux dernières places du championnat.