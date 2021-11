Rugby, Aurillac passe au régime Montois, bien cuits les cantalous!

Nouvelle victoire bonifiée du Stade Montois 38-10 avec cinq essais à la clé !

Le Stade Montois comptait bien demeurer invaincu à la maison en attendant, en toute fin de bloc, la venue de Colomiers, qui sera assurément gros match avant la trêve des confiseurs. Pour l’heure Aurillac arrivait à Boniface sans grande certitude mais selon les techniciens cantalous avec envie de faire bonne figure chez le leader et surtout éviter d’en prendre une grosse comme les copains jusqu‘alors. Aurillac, cinq victoires pour autant de défaites, à quatre longueurs du dernier qualifiable virtuel, en arrivant à l’octroi du Calloy. Dans le Cantal on annonçait vouloir se mesurer au référent de la Pro D 2. Belles intentions certes mais Aurillac va recevoir ensuite Rouen et Vannes, pour deux matchs importants à domicile dans un bloc où les cantalous vont, après Mont-de-Marsan, visiter deux équipes difficiles à manœuvrer et de haut de tableau, Oyonnax et Montauban. On pouvait penser que les techniciens auvergnats allaient donc réfléchir quant à l’investissement intéressant pour eux à l’occasion de ce déplacement à priori très compliqué dans la préfecture des Landes. De là à dire qu’Aurillac va envoyer les garçons coiffeurs il y a un pas. Neuf changements tout de même chez les auvergnats que l’on sait maîtres casse-piouilles. Reste la culture de club à Aurillac, et un jeu ardu, une équipe lourde, maline, roublarde, batailleuse. Comme d’hab.

Carlos Muzzio, un puma , un bulldozer, un guerrier © Maxppp - Thibault Toulemonde

Boniface, Waterloo des espérances adverses

Cinq essais, le bonus offensif une nouvelle fois, l’invincibilité à domicile, Boniface plus que jamais forteresse…On repart pour un bloc et rien ne change pour les montois. L’effectif tourne, le Stade affichait huit changements par rapport au groupe qui est allé défaire Bayonne il y a quinze jours…rien ne bouge ! Etonnante et brillante capacité des gascons à changer une équipe qui gagne... pour une équipe qui gagne, encore et encore. La copie n’a certes pas été parfaite. Un peu de déchet, des transmissions mal assurées en première mi-temps dans l’alignement, des passes parfois approximatives. Et puis aussi des cantalous qui bien aidés par un arbitrage défaillant mais aussi sur leur valeur secouent le cocotier une partie de la seconde période. Certes tout n’a pas été parfait. Mais les cinq essais montois sont remarquables. Illustrations non exhaustives d’un rugby offensif qui sent la poudre. Le premier par Naituvi sur chistera de Banos. On ose tout quand on est jeune ! Les cinq mille dans Boniface se lèvent comme un seul homme pour hommage à l’audace. Le cinquième, après un contre opportun de Banos, encore lui, qui transmet à Doubrère puis par Lisena qui attaque la ligne avant que de servir Dourbère à nouveau qui va à dam ! Limpide ! Tout comme le pied impeccable de Laousse- Azpiazu. Vingt-trois montois déterminés. On prend le paquet. Chapeaux bas. C’est magistral !

Mont-de-Marsan est premier avec cinq points d’avance sur Oyonnax. Prochain match, jeudi 25 novembre, sortie à Béziers.