Rugby - Avant Brive-Castres - Jeremy Davidson : "Je suis maintenant Castrais, je ne m'occupe pas des autres"

Ce match de samedi entre Brive et Castres est important à plusieurs titres. Evidemment, le maintien sera au coeur de cette rencontre, tant le CAB a besoin de gagner. Mais, ce sera aussi le match des retrouvailles entre Jeremy Davidson et le public corrézien, qu' il a quitté fâché après une défaite terrible contre Toulouse 45 à 7.

Si on en croit le manager du CAB Patrice Collazo, ce retour de Jeremy Davidson en terres corréziennes ne change rien à leur préparation. "Il connaît très bien les joueurs, mais ce n'est pas lui qui va jouer, non ? A moins qu'il me fasse une surprise" sourit l'ancien pilier. "J'ai pas entendu les joueurs en parler cette semaine" explique-t-il. Maintenant, personne n'est dupe sur son envie de venir prendre des points à Brive, comme l'indique l'arrière Thomas Laranjeira : "Je pense qu'il a à cœur de faire un gros match ici, c'est une personne qui s'est beaucoup donné ici, qui a passé beaucoup de temps et qui a beaucoup travaillé. Ca lui tient à cœur de faire un gros match et de montrer une bonne image".

L'ancien manager briviste nous a accordé un entretien avant ce match entre Brive et Castres.

Y'a-t-il un sentiment de revanche avant d'arriver à Brive ?

Non, pas du tout. Je suis castrais maintenant, donc je me concentre sur les résultats de Castres et pas des autres. Bien sûr, ça va être un peu bizarre, mais c'est la vie, c'est le sport professionnel. Je sais que ça va être un match très très dur pour Brive, qui a un espoir de se sauver. Donc, ces deux matchs en fin de saison, ce sont des matchs intéressants. C'est très serré en bas de classement mais pour nous, il faut terminer la saison avec le meilleur résultat possible.

Le match de la semaine dernière contre Pau a été compliqué...

On avait des espoirs en allant à Pau, mais on est passé à côté. Les matchs contre les équipes qui doivent gagner pour se sauver, c'est toujours compliqué. Brive est une équipe très forte en conquête, donc on devra répondre présent dans ce secteur, notamment en touche mais aussi en ballons portés, car les brivistes sont capables de marquer des essais après une touche.

Ce match, c'est aussi un duel entre deux argentins qui se connaissent bien, Urdapilleta et Sanchez...

Oui, bien sûr. C'est intéressant que les deux équipes aient des argentins en 10. Il y a la Coupe du Monde, on verra si Urdapilleta ou Sanchez sont pris avec leur sélection. Mais bon, les deux équipes ont besoin de points, donc ça va être dur.

On dit que Castres a plus grand chose à jouer, mais vous devez avoir envie de faire bonne figure à Brive ?

Oui, même si en fait, on est pas mathématiquement sauvés. Ca dépend des matchs de Perpignan, puisqu'on a dix points d'avance sur l'USAP. Même si on est un peu plus loin que les équipes en dessous, un petit point sera très utile pour nous maintenir. Il faut qu'on se concentre sur nous, avoir les meilleures performances pour construire pour la saison prochaine.

D'un point de vue personnel, comment vous avez été intégré à Castres depuis votre arrivée en février (en remplacement de Pierre-Henry Broncan) ?

Ca s'est passé très facilement. J'ai déjà joué pour Castres en tant que joueur, j'ai déjà entraîné pour Castres, j'ai plein de copains. Il y a toujours des visages que je connais quand j'étais joueur. Les supporters castrais sont accueillants.