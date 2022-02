Rugby - Avant Brive-Toulon, les Afeciouna préparent un énorme tifo pour supporter leur équipe

Les cartons sont prêts, devant les grandes bandes blanches et noires. A l'intérieur, du scotch et des ciseaux. "On scotche, on découpe, on scotche et on découpe" sourit Christine Laurent des Afeciouna. C'est un peu les joies de la débrouille aussi. "On réutilise les mêmes bandes depuis le mois de septembre, on les réadapte pour chaque tifo que l'on fait" souligne Christine, à côté d'un Benoît qui manie le ruban d'adhésif comme personne. "On doit rafistoler, raconte-t-il, pour qu'il soit le plus costaud possible pour éviter qu'il se déchire", ce qui casserait un peu le délire des Afeciouna.

"Ca nous a touché particulièrement" - Mathieu Voisin, troisième ligne du CAB

Il faut dire que le dernier délire des Afeciouna était énorme. Un grand drapeau, une main sur le coeur, le blason du CAB...ce tifo avait animé le match de la peur contre Biarritz. "Ca nous a touché particulièrement" se remémore Mathieu Voisin. Le troisième ligne et vice-capitaine "On savait qu'ils préparaient quelque chose, on avait pas joué depuis plusieurs semaines au Stadium, et ça nous a galvanisé" souligne le rugbyman gaillard.

Le tifo des Afeciouna le 29 janvier lors d'un match Brive-Biarritz © Radio France - Mickaël Chailloux

"Ca a eu aussi un écho sur les réseaux sociaux" explique le joueur. Tant mieux, c'était le but, rappelle le vice-président des Afeciouna Romain Manci. "Ce type d'animation est nouveau pour le rugby. Les joueurs suivent le football, voient les ambiances qu'il existe là-bas. Ils sont contents de voir que ça se met en place aussi dans le rugby" Le public briviste se met aussi en avant estime le supporter briviste.

70 mètre de long, et une ambiance nocturne

Quel sera le motif ? On ne sait pas encore. Seuls quelques privilégiés connaissent le visuel préparé par les graphistes des Afeciouna, Romain et Christine. "Je peux juste vous dire qu'il fera 70 mètres de long" ajoute Christine. Une info énorme en soit, complétée par Romain. "On compte sur tous les brivistes pour participer, et il y a l'ambiance match en nocturne aussi qui fera que ça apportera de l'ampleur."

Les joueurs trépignent. Saïd Hirèche, Guillaume Galletier, Joris Jurand...ils ont tous essayé de venir. Même Mathieu Voisin a eu un "oeil discret", en tentant d'en savoir plus vers l'Espace Derichebourg ou le tifo a été confectionné. Rien n'a filtré. "Ils gardent le secret, ils sont toujours forts, ça nous impacte toujours" souligne le joueur briviste qui attend donc samedi 21h05 pour découvrir ce visuel.

En attendant, les Afeciouna organisent ce jeudi une dernière après-midi de travail avant la finalisation du tifo et la mise en place accompagnée du club ce samedi après-midi.