Rugby : avant la finale de ProD2, le regard de Stéphane Glas, le dernier entraineur "finaliste" du FCG en 2018

Ce n'est pas forcément un bon souvenir, puisque c'était une défaite. Stéphane Glas est le dernier entraineur à avoir connu une finale de ProD2 à la tête du FCG. C'était en 2018 face à Perpignan. C'était déjà au stade Ernest-Wallon de Toulouse et c'était avant de d'accéder au Top 14 en barrage face à... Oyonnax. Nous avons voulu savoir quel souvenir il en garde, prendre éventuellement quelques conseils et connaitre son regard sur cette finale 2022-2023.

ⓘ Publicité

France Bleu Isère : Stéphane Glas quel souvenir vous a laissé cette finale de 2018 ?

Stéphane Glas : Un souvenir un peu cruel parce qu'on l'avait perdu. On préfère évidemment gagner les finales. Après, on n'était pas spécialement favori, Perpignan avait fini premier et on avait fini troisième...

Du coup il y avait une certaine fébrilité ? Le sentiment a priori que la montagne était trop haute ?

Non, non, non, parce parce qu'on était sur une bonne dynamique. On avait bien fini la saison. On avait joué un gros match à domicile, le match du barrage contre Biarritz. On s'est déplacé pour la demi finale à Montauban qu'on avait gagné. Donc ça nous avait donné beaucoup de confiance. Donc, même si on avait perdu les deux matches de la saison contre Perpignan, on était quand même sur une bonne dynamique et puis on n'était pas non plus à des années lumières. On sentait qu'on pouvait quand même faire quelque chose.

Au final il y avait eu une défaite 38-13. Est-ce que vous avez fait le point après ? Est-ce que vous vous êtes dit que vous aviez raté quelque chose ? Dans la préparation par exemple ?

Non, non, la préparation avait été bonne. Non, on est tombé sur meilleur que nous. Il n'y a pas un détail qui m'a fait dire que si on avait fait ça autrement, le destin du match aurait basculé en notre faveur, pas du tout. On a beaucoup souffert devant notamment pendant la première mi-temps et je sentais déjà à la mi-temps, même si l'écart était encore minime, que ça allait être compliqué. Mais non il n'y a pas de regrets sur ce match. On est tombé sur meilleur que nous. Il n'y avait pas eu photo.

C'était déjà au stade Ernest-Wallon de Toulouse, mais cette année là il était plein de supporters adverses. Ce sera un peu différent cette fois...

Oui, je me souviens que ça avait été très chaud à l'arrivée au stade. C'était une marée de supporters de Perpignan. Ernets-Wallon doit faire a peu près 15 000 places (il a depuis été porté à 19 000 ndlr) et il devait y avoir 14 000 perpignanais.

La suite de l'aventure en 2018 c'est que vous avez gagné votre place en Top 14 en barrage d'accession, en battant sévèrement (47-22) et en renvoyant en ProD2 l'équipe d'Oyonnax. Ce n'est plus le même Oyonnax ni le même FCG cette année mais comment vous voyez la finale de samedi ?

Oyonnax a dominé la Pro D2 de la tête et des épaules cette saison et reste favori mais Grenoble a fait une très très belle saison pour finir 2e (malgré un retrait de 3 points infligé par le contrôle de gestion) et reste sur une très bonne dynamique. Les grenoblois ont engrangé énormément de points sur les matches retour, ils ont eu toutes leurs forces en présence et je pense que cette finale n'est pas du tout jouée.

La clé ? Elle est presque plus dans la tête que dans les jambes ?

Oui, il faut garder al confiance accumulée, notamment lors de cette demi-finale contre Mont-de-Marsan. Les Grenoblois étaient menés rapidement le week-end dernier , ils ne se sont pas affolés, ils sont revenus et ont fini par s'imposer. Ils faut être prêt à tous les scénarios possibles. Une finale, c'est 80 minutes, c'est long et je pense qu'ils sont armés pour les contrer et les battre.

Vous allez suivre cette finale ?

Oui, bien sûr, je vais certainement regarder la finale en espérant que les grenoblois puissent l'emporter. Mais encore une fois même si Oyonnax est favori il n'y a pas du tout un monde d'écart entre les deux équipes.