Rugby : avec 11 joueurs positifs au Covid-19, le XV de France décimé pour la rencontre face à l'Ecosse

Le XV de France qui sera aligné dimanche contre l'Ecosse au Stade de France n'aura définitivement rien de classique. Le deuxième ligne Baptiste Pesenti, appelé pour remplacer Romain Taofifenua, testé positif au Covid-19, ne rejoindra pas le groupe... pour les mêmes raisons. Il devient le onzième joueur forfait pour le troisième match des bleus dans le Tournoi des six nations, en plus des quatre membres de l'encadrement infectés.

Lundi, la Fédération française de rugby avait déjà annoncé que cinq joueurs avaient été testés positifs : en plus de Taofifenua, le capitaine Charles Ollivon, Brice Dulin, Peato Mauvaka et Cyril Baille sont venus gonfler la liste des absents, de plus en plus fournie depuis la belle victoire à Dublin contre les Irlandais (15-13) dimanche 14 février.

Fabien Galthié et Antoine Dupont déjà touchés

La satisfaction a vite laissé place aux inquiétudes. Dès le lendemain, on apprenait que le sélectionneur Fabien Galthié devait se placer à l'isolement après avoir été testé positif, rapidement suivi par l'entraîneur des avants William Servat. L'effet domino n'a pas manqué : la nouvelle coqueluche des bleus Antoine Dupont s'est à son tour retrouvé touché, avant Mohamed Haouas, Gabin Villière, Arthur Vincent et Julien Marchand.

Hormis Baptiste Pesenti, quatre autres joueurs ont été appelé face à ces forfaits en cascade. Cyril Cazeaux, Thierry Paiva, Thomas Ramos et Gaëtan Berlot doivent rejoindre Marcoussis en vue du match contre l'Ecosse.

Pas de demande de report du match

La fédération n'envisage pourtant pas de réclamer un report du match. Interrogé lundi sur franceinfo, son président Serge Simon a estimé que tout était "sous contrôle sérologique, virologique (...) _nous serons prêts à jouer dimanche quoiqu'il arrive_, avec une équipe saine".

On retrouve le même son de cloche du côté écossais : "Nous allons travailler en étroite collaboration avec nos partenaires des Six nations pour que la rencontre de cette semaine ait lieu s'il est médicalement possible de le faire", a expliqué Scottish Rugby dans un communiqué.

La décision de maintenir ou de reporter le match sera prise mercredi par l'organisation du Tournoi des six nations.