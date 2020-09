Rugby - Aviron Bayonnais : en Corrèze avec le cœur qui pétille et les yeux qui brillent

La dernière fois que les joueurs de l'Aviron Bayonnais ont enfilé leurs chaussettes bleues et blanches et leurs crampons pour entrer sur une pelouse de Top 14 c'était le 29 février, à Jean Dauger. Une rencontre à l'époque importantissime pour le maintien. Une victoire 20 à 10 face au Stade Toulousain. Une opposition qui restera dans les livres de rugby comme la dernière avant le confinement et l'arrêt du champion 2019-2020.

"C'est long. C'est très long" concède le 3ème ligne et capitaine, Jean Monribot. "Les joueurs attendent la reprise avec impatience. Avec envie excitation et détermination. Il faut que le rugby reprenne pour nous mais aussi pour tous les passionnés. Le contexte est assez pesant, parce que les matches peuvent être annulés, le programme chamboulé, il faut faire très attention à tout et être adaptable".

Avant d'entamer cette deuxième saison dans l'élite du rugby français, l'Aviron n'a pas été touché directement par le coronavirus. Certes son dernier match de préparation a été annulé face à l'Union Bordeaux Bègles mais ce n'est rien comparé aux mésaventures de d'autres équipes de Top 14. "On a pas à se plaindre quand on pense au Stade Français" glisse Rémy Ladauge entraîneur des 3/4 bayonnais "on a eu nos cartouches à exploiter à l'entrainement. Après le match amical face à la Section Paloise ont s'est rassuré sur l'engagement, le combat, lors de notre opposition face à Agen".

Le bout du tunnel

Pour ce nouvel exercice, Bayonne a deux ambitions : se faire respecter y compris par les grosses écuries et obtenir au plus vite son maintien. "On est clairement des promus" avoue le 3/4 centre Peyo Muscarditz, avant d'ajouter : "on a hâte de voir ce qu'on vaut sur le terrain. Pour nous joueurs c'est le bout du tunnel. Ce qu'on aime c'est l'odeur des vestiaires, se retrouver, se sentir à l'unisson, sentir derrière nous la ferveur du public, les gens qui crient, nous encouragent".

Derniers ajustements avant le déplacement à Brive ce dimanche © Radio France - Amaia Cazenave

Du public, il y en aura à Brive, le CAB a obtenu une dérogation de la Préfecture de Corrèze, pour faire entrer 9 000 spectateurs à Amédée Domenech. Là bas Rémy Ladauge s'attend à un match âpre, sans round d'observation "Brive c'est une équipe avec un état d'esprit incroyable, un très fort caractère, ils y vont fort dans les collisions. C'est un groupe qui fait preuve d'un engagement absolu et total. On ne pourra pas être à 80%."