Rugby - Aviron Bayonnais : une première à Jean Dauger pour lancer la saison?

Ce sera la première Peña Baiona depuis sept mois à Jean Dauger. Elle n'aura pas la même saveur - avec moins de 6 000 privilégiés dans le stade - mais elle aura un goût de retrouvailles entre l'Aviron et ses supporters. Des retrouvailles à ne pas manquer après cette longue période d'abstinence et après ce loupé, à Brive - un concurrent direct pour le maintien - en ouverture du championnat (42-23).

"On a besoin de prendre des points, de montrer un meilleur comportement" détaille Yannick Bru, le manager de l'Aviron, passablement agacé après la rencontre en Corrèze, "j'ai le droit d'être déçu, quand certains m'ont habitué à un niveau de performance et qu'ils se situent en dessous. C'est sûr, je n'étais pas content mais ce n'est pas parce que j'étais en colère que l'on va gagner contre Clermont, ça n'a rien à voir. _On doit savoir rebondir, jouer à notre niveau"._Dans le viseur du technicien bayonnais, l'indiscipline des siens : 19 fautes et 3 cartons jaune au cours du match mais aussi le manque d'engagement, d'agressivité.

Pour leur premier match de la saison à Jean Dauger, les bayonnais doivent donc réagir. Un sursaut immédiat sous peine de partir en vacances la tête pleine de doutes. Des doutes déjà présents dans la tête du manager de l'Aviron, Yannick Bru : _"_Ce qui me perturbe le plus, ce qu'on a vu le week-end dernier, c'est que l'équipe n'est pas prête. La gestion des matches amicaux, les soucis que l'on a eu autour de leur organisation nous ont perturbé. Finalement le match de Brive était comme un match de préparation. Mais on a pas le temps dans ce championnat. Il faut rectifier le tir, vite".

Derniers réglages avant la réception de Clermont. © Radio France - Amaia Cazenave

Ce match sera l'occasion d'étrenner, la nouvelle pelouse hybride de Jean Dauger. Une pelouse plus flexible et résistante mais encore très jeune et qui sera pleinement dense dans un mois. Les bleu et blanc s'y sont entraîné deux fois cette semaine pour y prendre quelques repères, s'acclimater : "c'est suffisant" juge l'ailier Aymeric Luc "on change de stade tous les week-end, pratiquement, on ne se focalise pas trop sur ça. Et puis il y aura 5 0000 personnes qui feront le bruit de 10 000 parce qu'elles auront très envie d'être là".

Les nouveaux aménagements de Jean Dauger sont prêts à accueillir les joueurs. © Radio France - Amaia Cazenave

> Bayonne / Clermont un match en vivre en direct et en intégralité à partir de 18h sur France Bleu Pays Basque avec Amaia Cazenave et Christian Bibal.