Rugby - Aviron Bayonnais : Yannick Bru prolonge son contrat de quatre ans

Le contrat de Yannick Bru se terminait en juin 2021. Le manager de l'Aviron a finalement signé pour quatre ans de plus mettant fin à l'incertitude. L'ancien entraineur des avants du XV de France est désormais lié au club bayonnais jusqu'en 2025.

Agé de 47 ans, Yannick Bru est arrivé en avril 2018 à l'Aviron Bayonnais comme responsable du secteur sportif. Dès la saison suivante, le club a été sacré champion de France de Pro D2 et est remonté à l'échelon supérieur. En 2019, lors de la nuit du rugby à Paris, Yannick Bru accompagné de Vincent Etcheto, Joël Rey et Eric Artiguste avait remporté le trophée de meilleur staff de Pro D2.

Le manager de l'Aviron Bayonnais choisit donc la continuité et s'inscrit dans le projet du club pour les années à venir. Parmi les éléments qui lui sont chers : le centre d'entrainement dont les travaux devraient se terminer à l'été 2022 et la rénovation du stade Jean Dauger. Car si la pelouse hybride installée à l'intersaison est une vraie avancée pour le sportif, les conditions de travail du staff - installé dans des Algeco - laissent encore à désirer. Autre élément essentiel : la formation et l'éclosion de jeunes talents issus du club. Une identité chère au technicien.

La prolongation de Yannick Bru est un gage de sérénité sportive pour l'Aviron Bayonnais qui se déplace à Castres ce dimanche (16h) pour le compte de la 12ème journée de championnat de Top 14. Un match important pour le maintien face au CO qui vient de s'incliner à domicile contre Brive. Dans les jours à venir, le club au drapeau bleu et blanc devrait également annoncer la prolongation de plusieurs joueurs cadres.