Rugby - L'ailier Axel Muller veut continuer à marquer avec le CA Brive

Lors de notre entretien, nous avons assisté à une scène particulière. Alors qu'Axel Muller, assis sur des marches près du terrain d'entraînement, expliquait son envie d'être compétitif, l'hymne américain commence à resonner. C'est un coéquipier qui entame le Star Sprangled Banner. Axel Muller, solannel, s'interrompt. "On écoute, voilà, merci beaucoup" sourit-il..

L'annonce de son envie de jouer avec les Etats-Unis dans un entretien pour Midi Olympique n'est pas passée inaperçue, évidemment. Mais, avant de pouvoir le faire, Axel Muller a déjà un autre objectif en tête : jouer le plus possible en Top 14 avec le CAB. "Je suis un compétiteur, il faut toujours vouloir plus" affirme l'argentin, arrivé en 2016 en France à Toulon. "J'avais beaucoup joué à sept (avec l'Argentine, ndlr), mais peu à quinze. Forcément, quand je suis arrivé en France, j'ai beaucoup appris. J'étais à côté de grands joueurs comme Brian Habana ou Anthony Mitchell"

Titulaire que ce soit en Top 14 ou Pro D2, Axel Muller a toujours marqué de nombreux essais dans ses saisons, comme l'an dernier où il était le plus grand marqueur du club. "Le Top 14 est un championnat très intense" souligne-t-il. Brive lui a donné beaucoup de temps de jeu. Aujourd'hui, titulaire quasiment à chaque fois, l'argentin fait partie des cadres. "Je transmets désormais mon expérience ici à Brive" explique-t-il.

Des fêtes de Noël en comité restreint

Son sourire laisse place à une petite peine lorsqu'on évoque sa famille. "L'éloignement, c'est très dur" souligne-t-il. L'Argentine est très loin et surtout la Covid a allongé les trajets. "Aujourd'hui, il faut une semaine minimum pour que je retourne chez moi. Y'a trois jours de vol, des quarantaines...c'est très compliqué et ça me manque beaucoup. C'est la chose qui me manque le plus ici." L'argentin a donc passé les fêtes de Noël accompagné de sa femme et Lucas Paulos, son compatriote du club.

L'argentin veut donc en profiter pour marquer un maximum d'essais et de performer. Il sera, c'est sûr, l'un des maillons essentiels de l'attaque du CAB. Il a déjà débuté la semaine dernière face à Pau.