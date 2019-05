Rugby, ballade celtique pour les montois

Département Landes, France

Le Stade Montois pour qui une qualification en barrage, véritable quart de finale, serait l'accomplissement du service minimum au vu des objectifs fixés en début de championnat.

Dimanche: Le money time, le jour "J" , l’heure décisive. Le Stade Montois est 4è, Vannes 5è, deux points derrière. Bayonne est devant, 4 longueurs de mieux. Rien n’est joué encore. Projection idéale : objectif, ne pas couler dans le golfe du Morbihan, le Stade Montois l’emporte à Vannes, le barrage à Boniface est assuré. Le Stade Montois perd, tout est dans les pognes de Béziers et Nevers, 4 pions derrière les gascons, deux équipes qui peuvent doubler in fine la bande de Laussucq. Le Stade peut donc tout autant terminer à la 7è place, hors qualif ! Un ratage. Une contreperformance. Rien n'est fait. Béziers joue à Bourg- en - Bresse, avant dernier, quasiment condamné. Nevers reçoit Aurillac, antépénultième, qui mathématiquement est encore sur la menace des bressans. On peut y aller de toutes les spéculations. La loi du terrain dira. Les montois n’ont certes gagné que deux match à l’extérieur cette saison, à Montauban et Massy. Mais les stadistes restent sur trois victoires consécutives. Une première cette année.Le suspens est total, même si les vannetais dans leur chaudron arboré de la Rabine seront près de 10 000 à faire un boucan d’enfer.

Le Stade Montois pour qui une qualification en barrage, véritable quart de finale, serait l’accomplissement du service minimum au vu des objectifs fixés en début de championnat. Un barrage, cible obligatoire. Et pas seulement sportive.

Il y va de la notoriété et de la visibilité du club. Annoncé justement comme un groupe potentiellement en course pour la montée en Top 14 le Stade Montois pour conclure une saison difficile doit impérativement valider sa qualification. Un barrage rapporte au trésor du club et le SMR n’a pas les moyens de se passer d’une dotation non négligeable. Par ailleurs, rester dans les clous de l’histoire des deux dernières décennies c’est pérenniser le club dans les 20 premières formations professionnelles du pays. C’est conserver un statut, un standing. C’est donc par voie de conséquence maintenir l’intérêt des partenaires. Le Stade Montois de Jean-Robert Cazaux est à l’équilibre comptable mais doit sans cesse batailler pour rester au contact financièrement. Six millions et demi de budget cette année le classe à la 10è place quant à ses moyens, la 12è masse salariale. Et sans phase finale il serait plus compliqué de maintenir au niveau le partenariat, d'attirer de nouveaux bailleurs de fonds, donc de fixer les finances à un niveau vraiment compétitif.

Le Stade Montois qui, au delà de cette ultime et cruciale journée, prépare d’ores et déjà la saison prochaine. Avec beaucoup de départs, 13 confirmés, et quelques arrivées, 5 possibles pour l'heure, non encore officielles.

Laussucq s’en va, c’était prévu et annoncé de longue date. Pour le reste rien d ‘officiel encore. On suppute fort cependant quand à l’arrivée de Jean- Luc Innocente, pilier de 25 ans, actuellement à Rouen. De William Wawrin, 28 ans, 3è ligne centre de Bourg- en- Bresse qui a peu joué cette saison. De Clément Gélin, le centre de Grenoble, âgé de25 ans. D’Adrien Séguret, centre espoir de 20 ans qui serait prêté par Lyon. A cela, le ronron du milieu ovale fait cas de la possible arrivée à Boniface de Josaïa Vakacégu, un centre fidjien qui aura 29 ans en octobre, actuellement dans l’effectif de Biarritz et qui est passé par Bordeaux, Béziers et Narbonne. Tout cela à confirmer. Le Stade Montois qui va se séparer de 13 joueurs et pas des moindres. Pearce, Taulagi et Desmaison, tous des cadres, s’en vont à Agen. Laborde, pur produit de la maison jaune et noire, part au Racing. Cela fait lourd assurément dans un effectif qui va encore devoir lutter avec des moyens restreints face aux armadas. Et s’appuyer encore et encore sur sa formation, les jeunes, comme Bultel, Castinel, Gouzou, Brayer, déjà lancés dans le bain pro cette saison. A priori manque encore au moins un ouvreur de dimension, des ailiers et un pilier droit.