Rugby Barrage Top 14 : l'ASM à Bordeaux pour continuer l'aventure

"On sait où on va, on veut être champion". Christophe Urios affiche ses ambitions. La saison dernière, la crise sanitaire avait privé l'UBB de phases finale alors que l'équipe caracolait en tête du classement. "C'était notre objectif, il est atteint" se félicite Rémi Lamerat. Ce match de barrage entre les 4e et 5e du championnat s'annonce très ouvert. Durant la saison régulière, les Clermontois avaient décroché le match nul au stade Chaban-Delmas, et l'UBB s'était à la dernière seconde au Michelin.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour l'ASM, c'est une saison particulièrement difficile qui s'achève. "Il y a eu le décès d'Eric de Cromières, le Covid, les blessés, le départ de Franck" énumère Morgan Parra, "mais on est là, on est qualifié, et on a autant de chances que Bordeaux de remporter ce match".

J'ai une commande de pinard pour Morgan Parra... Rémi Lamerat, trois quart centre de l'UBB

A Bordeaux, Rémi Lamerat se prépare à retrouver quelques uns de ses anciens coéquipiers avec lesquels il avait été champion en 2017. "Je suis très content que ce soir l'ASM" savoure celui qui va se consacrer à la viticulture après sa carrière, "j'ai beaucoup d'amis en face, mais j'aurai plaisir à échanger après le match seulement".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'expérience plaide plutôt en faveur de l'ASM. "Nous avons disputé seulement cinq matchs de phases finales européennes, les Clermontois c'est plutôt cinq par saison" ironise Christophe Urios, "j'attends un grand match des avants, un grand match des leaders, et un grand match du public aussi, car les Clermontois seront moins nombreux mais ils vont faire du bruit". Près de 5.000 spectateurs vont assister à la rencontre, dont environ 700 supporters auvergnats. Le match de barrage entre l'UBB et l'ASM est à vivre en intégralité dès 20h30 sur France Bleu Pays d'Auvergne.